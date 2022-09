Vertonghen: «Em Portugal perdi o orgulho de ser importante para um clube»

Vertonghen foi esta sexta-feira apresentado no Anderlecht. O central belga, que deixou o Benfica após duas temporadas , lembrou a passagem pela Luz e afirmou que não regressou ao seu país com o objetivo de representar a seleção no Mundial, mas sim para "levar o clube de volta ao topo"."Foi tudo muito rápido. Estar de volta à Bélgica é especial. Espero que não me vejam como um herói aqui. Estou cá para jogar e ajudar o Anderlecht a voltar ao topo. Espero que seja uma boa história. Mundial? Não estou aqui pela seleção", começou por dizer em conferência de imprensa.E acrescentou: "Sempre quis terminar a carreira em Portugal, mas no Benfica comecei a perder algum controlo. O Anderlecht chegou na altura certa, foi a decisão certa para mim. Tenho muita ambição e o clube também. Mentor para os jovens? Eles até podem esperar isso, mas não vou impor nem forçar. Se for para ser um exemplo, isso acontecerá naturalmente. Estou aqui para passar a minha experiência para todos".Vertonghen, que na temporada passada realizou 46 jogos ao serviço do Benfica, garante que se sente em boa forma, muito por conta desses minutos somados em 2021/22. "Senti-me muito bem e joguei quase todos os minutos nessa temporada. Mas depois aconteceram coisas em que não vou entrar. Tratava-se também do orgulho de ser importante para um clube, mas em Portugal perdi esse orgulho. Quero jogar, não me quero acomodar no sofá e receber o meu salário. Não sou assim", rematou.