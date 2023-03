Özil e a conversa com Mourinho que o deixou "com pele de galinha": «Foi o melhor treinador do século»

Mesut Özil colocou, na passada quarta-feira, um ponto final na carreira nos relvados e, em entrevista à 'Marca', recordou alguns momentos que viveu ao longo dos largos anos que passou com a bola nos pés. Entre memórias e agradecimentos, o antigo médio alemão fez questão de deixar muitos elogios a José Mourinho e Cristiano Ronaldo, portugueses que lhe fizeram companhia no Real Madrid."Era uma decisão entre Real Madrid e Barcelona", começou por contar, abordando a transferência para os merengues em 2010. "No final das contas, não teve nada a ver com dinheiro. Não sei se isto é público, mas naquela época visitei Madrid e Barcelona. A diferença foi José Mourinho. Fez-me uma visita VIP ao Real Madrid. Levou-me a conhecer o estádio, todos os troféus que tinham conquistado... Isso deixou-me com pele de galinha", revelou."A visita a Barcelona foi menos entusiasmante, e o mais dececionante foi o facto de Guardiola nem se ter dado ao trabalho de querer conhecer-me. Gostava muito do estilo de futebol do Barcelona e até me imaginava a jogar com eles, mas o Real Madrid foi com tudo. Sem dúvida que Mourinho foi o fator mais importante na minha decisão. Depois dessa visita ficou claro: queria ser madridista", acrescentou.Özil não ficou por aí e prosseguiu com os elogios ao treinador luso, que atualmente comanda a Roma. "Sempre tivemos uma grande relação. Sempre soube motivar-me, fazer-me melhor jogador a cada dia. É um treinador incrível estou orgulhoso de ter jogado para ele. Para mim, foi o melhor do século. A sua compreensão tática é outra coisa, mas também a sua forma de falar no balneário... É realmente um treinador de classe mundial".Questionado sobre a "sociedade" que fez com Cristiano Ronaldo ao longo dos três anos que representou os merengues, Özil não tem dúvidas e considera mesmo o português o "melhor jogador de todos os tempos". "Foi muito divertido jogar com ele. Para mim, é o melhor jogador de todos os tempos. Entendíamo-nos muito bem em campo, era perfeito. Eu assistia e ele marcava. Fazer passes para um jogador que quase nunca falhava era uma maravilha".Desafiado a escolher o melhor rival que já enfrentou, o médio alemão... também não hesitou: "Messi. Acredito que toda a gente saiba o porquê".Mesut Özil, recorde-se, terminou a carreira na passada quarta-feira, aos 34 anos. Foi internacional alemão em 92 ocasiões.