O golaço de Grimaldo que abriu o marcador frente ao Union Berlim

Decorria o minuto 23 do Bayer Leverkusen-Union Berlim quando Grimaldo, com um golaço de fora da área, inaugurou o marcador no jogo a contar para a 11.ª jornada da Bundesliga.É o oitavo golo da temporada para o lateral esquerdo espanhol ex-Benfica que recentemente viu premiado o grande início de época com a primeira convocatória para a sua seleção