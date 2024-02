Oficial: Tuchel deixa Bayern Munique no final da temporada

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Bayern (@fcbayern)

O Bayern Munique confirmou esta quarta-feira que Thomas Tuchel está de saída no final da temporada. Os bávaros chegaram a acordo com o treinador nos últimos dias para que este abandone o cargo no verão, numa altura em que aquele emblema ocupa o 2.º lugar da Bundesliga a oito pontos do líder Bayer Leverkusen. Além disso, a equipa pode ainda sofrer um desaire na Liga dos Campeões e cair nos oitavos-de-final, depois de ter sido derrotada pela Lazio na 1.ª mão (1-0) Recorde-se que um dos nomes associados ao Bayern Munique tem sido o de José Mourinho que, de acordo com o 'Bild' , está a aprender alemão e vê a mudança com bons olhos.