Contrato de Lewandowski gera tensão no Bayern: «Deve querer que lhe cortem as unhas dos pés»

A situação contratual de Lewandowski no Bayern continua a gerar tensão dentro do clube. O vínculo do avançado termina em 2023, mas os impasses constantes nas negociações estão a deixar adeptos e comentadores impacientes. Alguns consideram mesmo que o polaco "deve querer que lhe cortem as unhas dos pés"."Quanto reconhecimento queres? Os responsáveis [do clube] falam bem dele constantemente, dão sinais que querem renovar, e ele já ganha e muito, o maior salário do plantel. O Bayern protege-o todos os dias. O que mais quer que façam, que lhe cortem as unhas dos pés?", disse à 'Sky' Mario Basler, antigo avançado alemão, imediatamente apoiado por Markus Babbel, treinador germânico."Nenhum jogador recebeu tanto carinho como Lewandowski no Bayern nos últimos 20 anos. Thomas Müller, por exemplo, não faz disso um circo. Estas queixas constantes são uma chatice. Ele [Lewandowski] ganha 25 milhões de euros e ainda quer mais. Nenhum outro jogador ganha tanto", rematou.