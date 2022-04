Da Bola de Ouro ao salário 'chorudo': os motivos que podem levar Lewandowski a sair do Bayern

A situação de Lewandowski no Bayern Munique continua a gerar cada vez mais incerteza no seio do clube bávaro. O avançado termina contrato em 2023, mas o impasse nas negociações do contrato já deram origem a algumas críticas , e o 'Bild' enumerou, esta quinta-feira, as razões pelas quais o polaco deveria - ou não - renovar com a formação alemã.Segundo a mesma fonte, são três as principais razões para Lewandowski ficar no Bayern: a titularidade garantida é uma delas. O polaco deve continuar a ser primeira escolha indiscutível, a menos que Haaland rume aos bávaros. Outro factor seria a família, e a do jogador já se encontra totalmente acomodada em Munique. Por fim, a competitividade do Bayern - é uma das equipas que mais garantias tem de lutar por todos os títulos em que está inserida.Por outro lado, também são vários os motivos que levariam Lewandowski a 'abandonar o barco'. A primeira, e talvez mais importante, seria uma possível luta pela Bola de Ouro. Para isso, explica o 'Bild', o polaco teria de rumar à LaLiga, competição com mais peso que a Bundesliga. Outra razão seria o salário que ganharia numa equipa como o PSG. Em terceiro lugar, a competitividade de outra liga: o Bayern vence a alemã desde... 2012-2013.O jornal germânico enumera ainda outras duas razões para o avançado sair do Bayern: para além da hesitação dos bávaros na renovação de contrato, a mulher de Lewandowski tem interesse em conhecer tanto Espanha como Paris.