Diretor desportivo do Bayern responde a críticas de Kimmich e Goretzka: «O rendimento não estava lá»

O despedimento de Nagelsmann do Bayern Munique - e a consequente chegada de Thomas Tuchel - continua a dar que falar, e este sábado, depois do triunfo da Alemanha sobre o Peru (2-0) , Kimmich e Goretzka, jogadores dos bávaros, deixaram algumas críticas à direção da formação germânica, negando que houvesse qualquer conflito entre Nagelsmann e o balneário."Não [perdeu o balneário]. Seguimos vivos em todas as competições, simplesmente não ganhámos jogos suficientes", atirou Kimmich. "Foi um choque para todos", assumiu Goretzka após a partida, citado pela 'Marca'.Quem não gostou das declarações de ambos os jogadores foi Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, que em entrevista à 'Sport1' colocou um ponto final no assunto. "Foi uma decisão difícil, porque tínhamos uma boa relação com Nagelsmann. Mas o rendimento da equipa não estava lá, o rendimento era inadequado. Se perguntassem isso a Kimmich e Goretzka, eles entenderiam. Existiram alguns problemas de disciplina. Nagelsmann era um treinador muito bom, mas tivemos alguns problemas", justificou.Nagelsmann foi rendido por Thomas Tuchel, que assinou contrato com os bávaros até 2025.