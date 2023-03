Oficial: Nagelsmann deixa Bayern Munique e Thomas Tüchel é o novo treinador

Agora é oficial: Nagelsmann já não é treinador do Bayern Munique, anunciou esta sexta-feira o clube em comunicado, depois de ontem ter sido revelado, pelo jornalista Fabrizio Romano, que o técnico estaria com um pé fora dos bávaros. Thomas Tüchel foi confirmado como o novo timoneiro do clube.Apesar do Bayern Munique estar nos 'quartos' da Liga dos Campeões e da Taça da Alemanha, assim como no 2.º lugar da Bundesliga - a um ponto do líder e próximo adversário Dortmund - e de ter perdido apenas três dos 37 jogos disputados esta época, o jovem técnico alemão não resistiu ao facto de não ocupar a liderança da Liga alemã.Nagelsmann - que já está a ser associado ao Tottenham - terá sido informado do despedimento ontem, numa altura em que se encontrava de férias numa estância de esqui na Áustria . Entretanto, o treinador alemão regressou ao seu país onde se reuniu com o clube, que lhe comunicou a decisão pessoalmente.Nagelsmann chegou ao Bayern em julho de 2021, tendo comandado a equipa ao longo de 84 jogos.Refira-se que após a goleada imposta por Portugal ao Liechtenstein (4-0) , João Cancelo, que atua pelo Bayern, se mostrou surpreendido com a notícia