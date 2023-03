Nagelsmann estava de férias na neve quando soube do despedimento: os motivos para a saída do Bayern

Ainda não é oficial, mas o que é certo é que a saída de Julian Nagelsmann do comando técnico do Bayern Munique apanhou o mundo do futebol de surpresa e... João Cancelo que o diga Apesar de os bávaros estarem nos 'quartos' da Liga dos Campeões e da Taça da Alemanha, assim como no 2.º lugar da Bundesliga - a um ponto do líder e próximo adversário Dortmund - e terem perdido apenas três dos 37 jogos disputados esta época, o jovem técnico alemão está mesmo de saída, sendo possivelmente substituído por Thomas Tuchel.De acordo com o 'Mundo Deportivo', a principal razão para esta decisão da direção do Bayern Munique é o facto de o atual decacampeão alemão não liderar o campeonato, cuja conquista é praticamente uma obrigação, segundo a mesma fonte. Além disso, a falta de ligação entre o treinador e alguns jogadores do plantel também terá pesado nesta decisão.Já a Sky Sports alemã aponta ainda a falta de desenvolvimento de alguns talentos da equipa bávara como outro dos motivos.A imprensa alemã dá conta de que Nagelsmann - que está já a ser associado ao Tottenham - já foi informado de que está despedido, numa altura em que está de férias numa estância de esqui na Áustria. Algo que terá surpreendido jogadores e dirigentes do Bayern Munique, já que a equipa precisa de treinar, ainda que só realize os próximos jogos em abril.