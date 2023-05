Ex-jogador do Bayern critica demissões no clube e acredita que Tuchel possa ser o próximo

Apesar de se ter sagrado campeão alemão pela 11.ª vez consecutiva este sábado, o Bayern Munique está a passar por uma situação conturbada a nível diretivo, depois dos despedimentos do diretor executivo Oliver Kahn e do diretor desportivo Hasan Salihamidzic , logo após a vitória em Colónia Ainda assim, há quem acredite que as saídas não se vão ficar por aqui. Dietmar Hamann, antigo jogador dos bávaros, admitiu que não ficaria surpreendido se Thomas Tuchel fosse o próximo a deixar o clube germânico, mas... de livre vontade."Quando se tratam assim as pessoas, tens de te perguntar se queres trabalhar neste clube. Não acredito que esteja fora de questão que ele deixe de ser o treinador. Vai sair por vontade própria", referiu o ex-médio, citado pelo 'AS'.