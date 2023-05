CEO e diretor desportivo do Bayern Munique demitidos após conquista do campeonato

O Bayern Munique sagrou-se este sábado campeão alemão com a vitória sobre o Colónia por 2-1 , mas aquilo que se avizinhava ser um dia de festa parece ter tido um início... inesperado. É que segundo a 'Kicker', o CEO Oliver Kahn e o diretor desportivo Hasan Salihamidzic foram demitidos logo após o apito final do encontro.Apesar da conquista do campeonato, a época dos bávaros certamente não correu como planeada: a equipa orientada por Thomas Tuchel - que chegou em março depois do despedimento de Nagelsmann - foi eliminada nos quartos de final da Liga dos Campeões pelo Manchester City e caiu aos pés do Friburgo na Taça da Alemanha.Oliver Kahn, refira-se, já tinha sido alvo de críticas esta temporada. O alemão arrasou os jogadores em abril após a derrota frente ao Mainz e, em fevereiro, tinha-se envolvido num 'bate-boca' com o capitão Manuel Neuer