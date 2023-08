«Fizemos uma proposta, mas Kepa decidiu juntar-se ao Real Madrid»

O CEO do Bayern Munique, Jan-Christian Dreesen, admitiu este domingo durante a apresentação oficial de Harry Kane , que os bávaros formalizaram uma proposta por Kepa Arrizabalaga, guarda-redes do Chelsea, e os blues até a aceitaram, porém, o guarda-redes espanhol decidiu rumar ao Real Madrid."Estávamos interessados em Kepa, porque procurávamos um guarda-redes para substituir Manuel Neuer. Fizemos uma proposta ao Chelsea e eles aceitaram-na, mas o Kepa tinha outras opções e decidiu juntar-se ao Real Madrid. É espanhol e por isso quis aceitar a proposta do Real Madrid", atirou o dirigente de 55 anos."Respeitamos a sua escolha e não temos ressentimentos. Ele é um grande guarda-redes e esperamos que tenha sucesso em Madrid", frisou.A oficialização do internacional espanhol de 28 anos, por empréstimo do Chelsea, estará muito perto de acontecer, estando provavelmente disponível na próxima jornada da La Liga frente ao Almería sábado, 19 de agosto, pelas 18H30.O Real Madrid estava há procura de um guarda-redes, após Thibaut Courtois se ter lesionado gravemente no treino de quinta-feira.