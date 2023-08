Harry Kane e a mudança para o Bayern Munique: «Quero jogar ao mais alto nível»

Harry Kane falou este domingo sobre a mudança ‘atribulada’ para o Bayern Munique e mostrou-se satisfeito por poder jogar na Bundesliga pela primeira vez."Foi um par de dias e uma semana atarefados. Esta é a primeira transferência em que estou envolvido. Foi uma experiência cheia de altos e baixos, mas estou feliz por estar aqui", começou por dizer o avançado inglês, que fez toda a carreira no Tottenham. "Quero jogar ao mais alto nível, quero jogar Liga dos Campeões, quero lutar por títulos todos os anos. Vir para o Bayern, um dos maiores clubes do mundo, dá-me essa oportunidade, por isso, estou ansioso para este desafio", explicou Kane, quando questionado sobre o motivo da mudança para a Alemanha.Harry Kane despediu-se do Tottenham, mas confessou que ainda quer falar melhor com os ex-colegas: "Enviei uma mensagem aos jogadores a dizer que me ia embora, mas vou fazê-lo como deve ser quando puder"."Passei toda a minha carreira e toda a minha vida em Inglaterra e na Premier League. Por isso, talvez seja necessário um pouco de adaptação para me habituar a uma nova liga e a jogar contra equipas diferentes", admitiu o avançado. "Vou ter aulas de alemão pelo menos uma ou duas vezes por semana. Quero integrar-me o mais possível e aprender a língua é importante".Recorde-se quepor 120 milhões de euros e assinou até junho de 2027.