Hoeness garante que Bayern conta com Lewandowski em 2022/23: «Teremos uma equipa atrativa»

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern Munique, garantiu, em entrevista à 'Sport1', que Lewandowski faz parte dos planos do clube bávaro para a temporada 2022/23."Está a ser feito um trabalho intenso na nova equipa [para a temporada 2022/23]. Se tudo o que me apresentaram na semana passada acontecer, no próximo ano teremos uma equipa atrativa e com Lewandowski", começou por dizer.O alemão aproveitou para deixar uma mensagem ao Barcelona - principal clube interessado no polaco - e ao agente do avançado. "As coisas não correram exatamente como queriam. Foi por isso que ficaram chateados. Recomendo que todos os envolvidos sejam objetivos e que não deixem a situação intensificar-se. O sol voltará a brilhar por cima da casa de Lewandowski e do Bayern. Sempre foi assim".Hoeness deixou ainda, quando questionado acerca do contrato do polaco, que termina em junho de 2023, uma recomendação à formação germânica. "Se não tens um substituto, algo que parece difícil nesta altura, recomendaria que ficassem com ele este ano. Depois logo se vê se sai a custo zero ou se renova", rematou.Recorde-se que Lewandowski já assumiu o desejo de deixar o Bayern Munique