Kahn condena declarações de Lewandowski: «Acho que devia saber aquilo que tem no Bayern»

As declarações de Robert Lewandowski durante conferência de imprensa da seleção polaca, onde admitiu que a sua "história no Bayern chegou ao fim" , não caíram bem entre os responsáveis do clube bávaro, nomeadamente ao diretor geral Oliver Kahn, que condenou o "caminho" escolhido pelo ponta-de-lança."Não consigo explicar o porquê de [Lewandowski] ter escolhido este caminho. Declarações daquelas em público não levam a lado nenhum. Connosco, foi o melhor jogador do Mundo dois anos consecutivos, acho que ele devia saber aquilo que tem no Bayern. O reconhecimento não é uma rua só com um sentido", afirmou o alemão à 'Sport1'.Recorde-se que Lewandowski garantiu que não consegue imaginar "mais cooperação com o clube". "Uma coisa é certa hoje: a minha história com o Bayern chegou ao seu final. Não consigo imaginar mais cooperação com o clube depois do que aconteceu nos últimos meses", disse.O avançado polaco, que tem sido associado a uma transferência para o Barcelona , termina contrato com o clube germânico em junho de 2023.