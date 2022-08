Lewandowski à saída das instalações do Bayern: «Agora posso ir de consciência tranquila»

Danke für die letzten 8 Jahre! Und alles Gute für die Zukunft, Lewy! pic.twitter.com/NLFb0vcpht — FC Bayern München (@FCBayern) August 2, 2022

Robert Lewandowski regressou esta terça-feira ao centro de treinos do Bayern Munique para se despedir do clube bávaro de forma adequada . O internacional polaco esteve também reunido com os dirigentes do emblema germânico, entre eles Hasan Salihamidzic, - diretor desportivo do Bayern - que disse não "entender o que Lewandowski disse disse nos últimos dias"."Foi triste. Estarei sempre grato pelo que ganhei e vivi aqui. Agradeci a todos por aquilo que fizeram por mim e dei-lhes presentes. Foi um momento emotivo e difícil para mim. Agora posso ir de consciência tranquila", revelou o avançado, à saída das instalações dos bávaros, à 'Sky Sports'.Já sobre o encontro com o diretor desportivo do clube alemão, Lewandowski assumiu que correu tudo bem. "Vi todos e agradeci por tudo. Nunca esquecerei o que vivi aqui. As últimas semanas foram difíceis para todos, mas nunca me vou esquecer do que vivi aqui. Agradeço aos adeptos pelo apoio", frisou.Após falar com os jornalistas, já dentro do carro, Lewandowski - que será apresentado oficialmente em Camp Nou na sexta-feira - encontrou alguns adeptos do Bayern Munique que entoaram gritos de "Hala Madrid" e "Benzema".