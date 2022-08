Lewandowski de volta ao Bayern Munique: «Quão fria será a visita?»

Lewandowski deixou o Bayern Munique para rumar ao Barcelona neste verão, mas fez um curto regresso à Baviera. Segundo o 'Bild', o internacional polaco já está em Munique, após terminar o estágio com os catalães nos Estados Unidos, para se despedir do clube alemão de forma adequada. Algo que faz o jornal germânico questionar "quão fria será a visita".O internacional polaco já esteve esta segunda-feira na Allianz Arena e tirou fotografias com os troféus que por lá conquistou, de acordo com a mesma fonte. Mas não é tudo. Lewandoswki quer também falar com os dirigentes do Bayern, nomeadamente Hasan Salihamidzic."Estou em Munique, Lewandowski virá com certeza. Ainda não consigo entender o que ele disse nos últimos dias", revelou Hasan Salihamidzic, diretor-desportivo do Bayern, ao referido jornal no sábado.O dirigente bávaro refere-se à entrevista que o avançado, de 33 anos, concedeu à 'ESPN' , na qual apontou o dedo aos bávaros. "Tudo o que aconteceu nas últimas semanas foi muito político. O Bayern tentou encontrar argumentos para me vender a outro clube. Eu e os adeptos tivemos de aceitar isso, já que se disseram um monte de mentiras sobre mim", contou Lewandowski.Recorde-se que o polaco se transferiu do Bayern Munique para o Barcelona a troco de 45 milhões de euros no imediato, mais 5 M€ por objetivos.