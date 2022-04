«Lewandowski? Dá para ver com Cristiano Ronaldo que com a idade fica mais complicado»

Dietmar Hamann, antigo internacional alemão, defendeu esta sexta-feira que o Bayern Munique não deve renovar o contrato de Lewandowski, defendendo que a idade do polaco (33) é um fator decisivo para uma eventual queda de forma - à imagem do que acontece, segundo o mesmo, com Cristiano Ronaldo."Com Lewandowski é preciso ver se ele quer mais de dois anos [de contrato]. Depois claro que é preciso pensar nisso. No final do contrato terá perto de 37 anos. Dá para ver com Cristiano Ronaldo que com a idade fica mais complicado", explicou Hamann ao portal 'Goal.com'.E prosseguiu: "Nos casos de Muller e Neuer diria que sim, renovem. Mas claro que não podem ganhar mais. É preciso o Bayern certificar-se que os contratos são feitos ainda mais tendo por base as exibições deles. Se tens cinco ou seis jogadores que ganham 20 milhões de euros, tens de chegar às 'meias' da Liga dos Campeões. Claro que podes ser eliminado pelo caminho, mas tem tudo a ver com o processo", rematou.Recorde-se que a imprensa espanhola avançou, recentemente, que Lewandowski foi oferecido a Barcelona e PSG