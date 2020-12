Lewandowski revela o defesa mais difícil que enfrentou ao longo da carreira

Robert Lewandowski é desde há vários anos um dos avançados mais temíveis e 'mortíferos' do futebol mundial. Aos 32 anos, e depois de uma época fantástica a nível individual e coletivo pelo Bayern Munique, o polaco conquistou o prémio 'The Best' para melhor jogador do Mundo atribuído pela FIFA.





Em entrevista ao 'Goal', Lewandowski abordou vários temas relacionados com a carreira que começou no Lech Poznan, prosseguiu no Borussia Dortmund e, desde 2014, tem estado em altas no Bayern Munique. E o avançado revelou qual o defesa que lhe colocou maiores desafios e dificuldades até hoje. "O adversário mais difícil? Há muitos e bons defesas, mas sempre foi ótimo travar duelos com o Sergio Ramos. Sempre fiquei feliz por poder competir com ele", afirmou Lewandowski.