O gesto de Messi para com Lewandowski na gala The Best que dá que falar

Robert Lewandowski venceu esta segunda-feira o prémio de melhor jogador do Mundo, na gala The Best, pelo segundo ano consecutivo. O internacional polaco bateu a concorrência de Lionel Messi e Mohamed Salah e é precisamente um gesto do craque argentino que tem dado que falar.Ao contrário do avançado do Liverpool, que não marcou presença na cerimónia da FIFA por estar a disputar a CAN ao serviço do Egito, Messi, que assistia a partir de casa, não perdeu um minuto da gala que decorreu em Zurique mesmo sabendo que não ia arrecadar o galardão.O gesto está a dar que falar, principalmente em Espanha, sendo descrito pela 'Marca' como "humano e carinhoso", com o jornal espanhol a relembrar ainda o facto de o avançado do PSG ter elogiado Lewandowski, aquando da conquista da 7.ª Bola de Ouro por parte de Messi, pedindo para que o grande ano que o polaco teve em 2020 fosse premiado.Recorde-se que Lewandowski soma agora dois galardões The Best, os mesmos que Cristiano Ronaldo, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 2016 e 2017, seguidos de Messi após a distinção ganha em 2019.