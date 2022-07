Oliver Kahn: «Chegámos à conclusão que Ronaldo não encaixaria na filosofia do Bayern»

Oliver Kahn, diretor geral do Bayern Munique, assumiu, em declarações ao 'Bild', que a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo foi discutida no seio do clube."Discutimos a situação do Cristiano internamente. Considero-o um dos melhores futebolistas da história", começou por dizer. "Chegámos à conclusão que apesar da nossa admiração pelo Cristiano, ele não encaixaria na nossa filosofia no momento atual", rematou.Recorde-se que Ronaldo se reuniu esta terça-feira com os responsáveis do Manchester United, numa reunião onde nada mudou : os red devils continuam irredutíveis na sua postura de não abrir mão do avançado português, que por seu turno continua a bater o pé na tentativa de conseguir sair do clube.