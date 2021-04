Polémica: Bayern Munique "reprova comunicado unilateral" de Hansi Flick

"Quero dar por terminado o meu contrato no final da temporada. É um facto". A afirmação de Hansi Flick, ontem, após o triunfo do Bayern Munique, por 3-2, sobre o Wolfsburgo, não caiu da melhor forma entre os bávaros. O clube já se pronunciou, desaprovando a declaração do (ainda) treinador.





"O Bayern reprova a comunicação unilateral de Hansi Flick e continuará as negociações conforme acordado após o jogo em Mainz", pode ler-se num comunicado divulgado no site do clube.E explicam: "Hansi Flick mostrou esse desejo aos quadros do Bayern München na semana passada. Hansi Flick e o Bayern concordaram em concentrar-se nos jogos contra o Wolfsburgo, Bayer Leverkusen (20 de abril) e Mainz (24 de abril) para não atrapalhar a concentração de todo o clube nestes três jogos importantes".Em dois anos ao comando dos bávaros - apenas um completo -, Hansi Flick conquistou um campeonato, uma Taça da Alemanha, uma Supertaça da Alemanha, uma Supertaça Europeia, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, ou seja... tudo o que havia para ganhar.