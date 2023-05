Presidente do Bayern explica demissões e aponta a Oliver Kahn: «Estava muito emocional»

Herbert Hainer, presidente do Bayern Munique, revelou este domingo, em conferência de imprensa, o motivo que levou aos despedimentos do diretor executivo Oliver Kahn e do diretor desportivo Hasan Salihamidzic , logo após o final do encontro com o Colónia , que garantiu o 11.º título alemão consecutivo aos bávaros."É justo dizer que a temporada não correu como queríamos, principalmente na segunda metada da época. Tendo isso em conta, conversámos com os diretores desportivos e com o conselho fiscal sobre como lidar com estes sinais de alerta. Foi por isso que decidimos seguir caminhos diferentes com Oliver Kahn e Hasan [Salihamidzic]. Nomeámos Jan-Christian Dreesen como sucessor de Oliver Kahn e estou muito satisfeito. Todos sabem que ele tinha outros planos de vida, que se queria aposentar. Ainda estamos à procura de sucessor para o diretor desportivo, mas não vou especular com nomes", referiu o dirigente do clube bávaro.Ainda assim, Oliver Kahn não lidou da melhor forma com esta decisão da direção do Bayern, conforme contou o presidente do emblema germânico."Eu e Uli Hoeness falámos com Hasan e Oliver na quinta-feira porque queríamos conversar com as duas pessoas afetadas com antecedência suficiente para que tivessem tempo de lidar com isto, mas também por respeito a dois ícones do Bayern Munique. Hasan aceitou muito bem, concordámos que ele iria para Colónia connosco. Tivemos a mesma conversa com Oliver Kahn, mas infelizmente não correu tão bem. Ele estava muito emocional e não chegámos a acordo para uma rescisão amigável. Na noite de sexta-feira convocámos uma reunião extraordinária com a administração e decidimos demitir Oliver Kahn. Devido a esta situação, ele não foi para Colónia no sábado", explicou Herbert Hainer.