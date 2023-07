Presidente do Bayern Munique aprova contratação de Kane: «Seria bom para nós e para a Bundesliga»

O nome de Harry Kane tem sido cada vez mais associado ao Bayern Munique nos últimos dias e, depois de o 'Bild' ter avançado que os bávaros ponderam apresentar uma proposta de 100 milhões de euros pelo avançado do Tottenham, agora foi a vez de Herbert Hainer, presidente do clube germânico, assegurar que o inglês seria uma boa contratação."Acho que a Bundesliga já não tem assim tantas estrelas internacionais. Isso foi algo que sempre contribuiu para a maneira como o campeonato é vendido a nível internacional. O Bayern tenta sempre contratar estrelas internacionais para melhorar o clube e a Bundesliga. Harry Kane é definitivamente um jogador de alto nível, é o capitão e melhor marcador da seleção inglesa. Seria bom para nós e para a Bundesliga", referiu Hainer, que marca presença no Audi Summer Tour, o estágio de pré-temporada da formação alemã.Kane, refira-se, tem contrato com o Tottenham até ao final desta temporada.