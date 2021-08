Presidente do Bayern visa Alaba: «Surpreendeu-me que tenha beijado o símbolo do Real Madrid»

Depois de 13 anos ao serviço do Bayern, Alaba assinou pelo Real Madrid a custo zero e na sua apresentação... beijou o símbolo do clube espanhol, gesto que não terá agradado a Herbert Hainer, presidente dos bávaros, que admitiu ter ficado "surpreendido", apesar de "respeitar" a decisão.





"A verdade é que me surpreendeu que tenha beijado o símbolo do Real Madrid depois de ter estado connosco tanto tempo, mas é a vida", disse em declarações ao 'Bild', numa altura em que o emblema alemão está muito perto de fechar as renovações de Leon Goretzka e de Joshua Kimmich, duas peças fundamentais no esquema do treinador Julian Nagelsmann, e sobre os quais o presidente dos bávaros acrescentou: "Fazem parte do sucesso do clube e espero que marquem uma era".Hainer visou ainda o PSG, abordando a questão muito debatida do 'fair play' financeiro, depois de garantir que não entende como é possível investir tanto dinheiro em jogadores durante este verão. "Pergunto-me como é que aquilo que o PSG faz é compatível com o fair play financeiro. Não quero prejudicar ninguém, mas é preciso ter olho nisto", rematou.