Rummenigge quer manter Hansi Flick no Bayern

Hansi Flick já revelou a vontade de deixar o Bayern Munique no final da temporada, mas o CEO do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, acredita no contrário.





"Vamos conversar. Temos de pensar numa solução", assumiu. Nagelsmann tem sido apontado como possível substituto de Flick, mas o RB Leipzig só liberta o técnico por 30 milhões de euros