Sadio Mané revela encontro com Ronaldo onde o Bayern foi tema de conversa: «É um grande passo...»

Sadio Mané revelou, em declarações ao 'Bild', a conversa que teve com Cristiano Ronaldo no verão do ano passado depois de, em julho, ter trocado o Liverpool pelo Bayern Munique."Acho que as pessoas subestimam a Bundesliga [campeonato alemão]. As performances recentes das nossas equipas na Liga dos Campeões provam isso mesmo, acho que isso diz tudo. Antes desta temporada, depois de me ter transferido para o Bayern, encontrei-me com Cristiano Ronaldo em Maiorca. Ele deu-me os parabéns e disse-me: '[O Bayern] É um grande clube. Isto é um grande passo para ti'", garantiu o internacional senegalês.Recorde-se que, ainda em janeiro, o 'El Mundo' revelou o ultimato que CR7 terá feito a Jorge Mendes no verão do ano passado : "Consegues o Chelsea ou o Bayern Munique, ou rompemos", terá dito o internacional português - que acabou por rumar ao Al Nassr, num negócio da responsabilidade de Ricardo Regufe - ao empresário.