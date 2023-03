Thomas Tuchel apresentado no Bayern: «Tenho uma ideia do que pode ser feito»

Thomas Tuchel foi apresentado este sábado no Bayern Munique. O novo treinador dos bávaros não escondeu que o convite o apanhou de surpresa, mas não se via (obviamente...) a recusar."O timing foi inesperado, não houve um contacto prévio. É uma honra ser contratado para o Bayern'', afirmou o técnico, sem clube desde que deixara o Chelsea no início da presente temporada.E prosseguiu: ''O Bayern é sobre vencer e também sobre a maneira de vencer. É candidato a todos os troféus. O plantel é um dos mais talentosos da Europa. Estou realmente ansioso para trabalhar. Tenho uma ideia do que pode ser feito".A ideia passará muito por uma mente aberta, demarcando-se do legado do seu antecessor Julian Nagelsmann. "Posso entender que seja difícil para Julian. Não é minha responsabilidade, por isso permito-me abordar a tarefa cheio de expectativa e energia. Não vou falar diretamente com Julian porque quero abordar o trabalho com a mente aberta", sublinhou.Os bávaros defrontarão a 1 de abril o Borussia Dortmund, num jogo que será certamente de grandes emoções. Recorde-se que o Bayern perdeu a liderança da Liga Alemã, com a derrota frente ao Bayer Leverkusen (2-1) que motivou o despedimento de Julian Nagelsmann. O novo treinador do Bayern deu o 'pontapé de saída' do jogo frente ao Dortmund dizendo que este será desafiante: ''A missão de começar com o jogo contra o Dortmund não poderia ser maior. É o maior confronto do futebol alemão. Tomou uma nova dimensão, devido à nossa pequena diferença na classificação''.Tuchel orientará o primeiro treino na segunda-feira e irá então estrear-se na receção ao rival Dortmund, a equipa que o colocou na ribalta do futebol germânico e europeu, daqui a uma semana.