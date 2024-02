Xabi Alonso apontado como principal candidato a suceder a Tuchel no Bayern Munique

A 'Sky Sports' avança esta quarta-feira que Xabi Alonso é o principal candidato a suceder a Thomas Tuchel no comando técnico do Bayern Munique, após o clube bávaro ter anunciado a saída do treinador alemão no final da temporada.

A mesma fonte refere, no entanto, que o Bayern Munique não é o único colosso europeu que está interessado nos serviços do técnico espanhol, já que o Liverpool também pretende assegurar a sua contratação para render Jurgen Klopp, que também vai deixar os reds no verão.

Recorde-se que Xabi Alonso representou ambos os clubes enquanto jogador, alinhando cinco temporadas nos reds, entre 2004/05 e 2008/09, e três nos bávaros, entre 2014/15 e 2016/17.

O treinador espanhol tem estado em evidência ao comando do Bayer Leverkusen, que atualmente lidera a Bundesliga com oito pontos de avanço sobre o Bayern, sendo a única equipa que permanece invicta em todas as competições nas principais ligas europeias, com 28 vitórias e quatro empates em 32 jogos, somando ainda um saldo de 95 golos marcados e apenas 23 sofridos.