Emre Can arrasa árbitro do Chelsea-Borussia Dortmund: «Estou-me a borrifar, foi culpa dele»

Emre Can apontou, esta terça-feira, o dedo ao árbitro holandês Danny Makkelie, frisando que o juiz foi o responsável pela eliminação do Borussia Dortmund diante do Chelsea , nos oitavos de final da Liga dos Campeões.A partida - que terminou com vitória dos blues por 2-0, 2-1 no total da eliminatória - ficou marcada pelo penálti polémico de Kai Havertz : o alemão falhou a primeira oportunidade e o árbitro mandou repetir o lance, e à segunda... o avançado não desperdiçou. "O árbitro... Hoje foi culpa dele. Como é que dá o segundo penálti [repetição] naquela situação? Como é que as coisas funcionam? Isto não funciona assim", referiu Can após o apito final, citado pelo 'Daily Mail'.E prosseguiu, num tom pouco amigável: "Estou-me a borrifar se alguém entrou [na área] antes. Ele [o árbitro] foi arrogante o jogo inteiro, e é aí que tudo começa. Perdemos injustamente por conta do árbitro. Talvez tivesse medo dos adeptos, não sei. A UEFA devia ter colocado outro árbitro", concluiu.Com este resultado, refira-se, o Borussia Dortmund fica pelo caminho na Liga dos Campeões. O Chelsea, à semelhança do Benfica, avança para os quartos de final.