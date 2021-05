Xavi terá rejeitado a seleção do Brasil antes de renovar pelo Al Sadd

Xavi Hernández, atualmente no Al Sadd, do Qatar, terá rejeitado duas propostas para treinar o Borussia Dortmund e a seleção brasileira, segundo avança o jornal desportivo espanhol 'As'.





O treinador espanhol é visto como a próxima alternativa a Ronald Koeman, técnico holandês que não tem vivido uma boa fase no Barcelona: a equipa é terceira classificada na liga espanhola (já afastada do título), e foi eliminada de forma precoce de grandes competições como a Liga dos Campeões pelo PSG.O Borussia Dortmund, terceiro na liga alemã, é orientado pelo técnico interino Edin Terzic. O alemão ocupou o cargo depois de Lucian Favre, treinador suíço, ter sido demitido em dezembro devido a uma série de maus resultados. Xavi era visto como uma alternativa forte e uma das preferidas da direção, por se tratar de um técnico jovem e com vocação ofensiva, tal como o clube.Já a Federação Brasileira de Futebol mostrou interesse em contratar o treinador para ser adjunto de Tite até ao Mundial do Qatar de 2022, para, posteriormente, assumir o posto de treinador principal.Recorde-se que Xavi se encontra na Catalunha a passar férias com a família, numa viagem que a imprensa espanhola especula que teve como objetivo uma reunião entre o treinador e o atual presidente do Barcelona, Joan Laporta.