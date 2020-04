Adeptos unem-se para salvar clube da 4.ª divisão: vendidos 113 mil bilhetes para jogo imaginário

A iniciativa do Lokomotiv Leipzig, clubeda da 4.ª divisão da Alemanha, está a ser um sucesso e já ultrapassou os 110 mil bilhetes para um jogo... que não se vai realizar, frente ao um adversário fantasma, marcado para 8 de maio.





Para fazer face às dificuldades que os clubes enfrentam atualmente, com a suspensão das diversas competições desportivas, devido à pandemia de coronavírus, o Lokomotiv Leipzig está a vender bilhetes - pelo valor de um euro cada - para uma partida "imaginária".O objetivo é superar os 120 mil bilhetes vendidos e assim igualar a maior lotação da história do clube: em 1987, no jogo das meias-finais da Taça dos Vencedores das Taça diante do Bordéus - no final de março já tinham sido vendidos cerca de 60 mil bilhetes - sendo que o objetivo está quase a ser ultrapassado, quando ainda falta um mês para a realização do jogo.