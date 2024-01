«Beckenbauer andou escondido, ficou profundamente magoado por ter sido acusado de suborno»

Helmut Markwort, antigo membro da direção do Bayern Munique, falou ao 'Focus' sobre a morte de Franz Beckenbauer , frisando que a lenda do futebol alemão, que perdeu a vida no passado domingo, "se escondeu" nos últimos anos depois de ter sido acusado de suborno em 2015."Ficou profundamente magoado por ter sido acusado de suborno, infidelidade e outras coisas sujas. Isso não era verdade nem podia ser provado. Eram factos incompletos, especulações. No ano passado escondeu-se, para não dizer que andou escondido durante mais tempo. Estava quebrado", assegurou Markwort, que segundo a imprensa alemã era próximo do 'Kaiser'.Recorde-se que, em 2015, o 'Spiegel' publicou um artigo onde acusava Beckenbauer de ter manipulado o Mundial'2006, de maneira a que este fosse realizado na Alemanha, tal como acabou por acontecer. Os germânicos terminaram a competição no 3.º lugar, depois de terem eliminado Portugal no jogo que decidiu também o 4.º posto, que ficou para a Seleção Nacional.