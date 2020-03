Coronavírus: empresa do controverso dono do Hoffenheim desenvolve vacina e Trump quer aproveitar

O dono do Hoffenheim tem sido uma das figuras mais contestadas do futebol alemão nos últimos meses mas poderá vir a ter um papel fundamental na luta contra o coronavírus.





Dietmar Hopp é proprietário da 'CureVac', uma empresa biofarmacêutica com sede em Tübingen, na Alemanha, que está a trabalhar numa vacina contra a pandemia e esse processo pode estar a entrar na fase final, segundo o 'Der Spiegel'. Hopp é também acionista da Fundação Bill e Melinda-Gates, que, em parceria com a 'CureVac', desenvolve vacinas contra vários tipos de doenças infecciosas.Nos últimos dias a 'CureVac' foi notícia pelo interesse de Donald Trump e do governo do Estados Unidos no sentido de garantirem a exclusividade da vacina com oferta de elevadas quantias de dinheiro, mas a empresa recusou tal cenário e Hopp não poupou Trump, acusando-o de falta de solidariedade."Se queremos desenvolver uma vacina eficaz contra o coronavírus, uma pessoa não deve apenas chegar e proteger as pessoas, mas também ter mais solidariedade para com elas", disse o bilionário.Entretanto o governo alemão já garantiu que a empresa se vai manter no país e que a vacina não será vendida. "Foi uma grande decisão da administração da empresa. Com essa decisão de oferecer a possível facina a todo o mundo deixou claro qual seria a sua posição perante uma crise. A Alemanha não está à venda", explicou o ministro dederal da Economía, Peter Altmaier, à ARD.