Haaland não pára: os números incríveis da nova máquina de golos da Europa

Erling Braut Haaland é um dos nomes do momento no futebol europeu. O avançado norueguês, de apenas 19 anos, está a tomar de assalto a Bundesliga e esta sexta-feira voltou a fazer história. Ao bisar na goleada (5-1) do Borussia Dortmund sobre o Colónia, tornou-se no primeiro jogador a fazer cinco golos nos seus dois primeiros jogos nesta competição.





Se na estreia já tinha apontado um hat trick em 23 minutos - o que lhe concedeu o estatuto de pioneiro a saltar do banco e a marcar três vezes no primeiro encontro -, agora foram dois em 22 minutos. No total, tem cinco golos em 61 minutos de utilização na maior prova de clubes na Alemanha. Simplesmente fenomenal!Contratado por 20 milhões de euros - valor que começa a parecer uma autêntica pechincha - ao RB Salzburgo, Haaland já vinha mostrado serviço na formação austríaca. Principalmente na Liga dos Campeões, onde em seis jornadas apontou 8 golos numa estreia assombrosa. No total, são 33 tentos em somente 24 partidas oficiais esta temporada.De acordo com os dados da 'GoalPoint', o atacante nórdico chegou à mão cheia de golos em apenas seis remates e... 11 toques na bola. Já a 'ESPN Datos' mostra em que sítios Haaland faturou (sempre na área), a uma média de um tento a cada 11,8 minutos.