Jogadores do Schalke 04 aceitam corte salarial e salvam 600 postos de trabalho

No meio de toda a incerteza devido ao surto do coronavírus, da Bundesliga têm-nos chegado os maiores exemplos de comprometimento e solidariedade nesta luta. Depois de na quinta-feira ter sido noticiado que as principais equipas do país haviam concordado em doar 20 milhões de euros aos clubes mais necessitados, agora é destaque o plantel do Schalke 04, que aceitou reduzir consideravelmente o salário mensal até final da temporada de forma a ajudar o clube do ponto de vista financeiro.





Com este corte salarial, que contempla vencimentos e também os bónus associados à performance, os jogadores da equipa de Gelsenkirchen garantem a continuidade no clube de quase 600 trabalhadores, segundo reporta a revista 'Kicker."Infelizmente o coronavírus afetou-nos a todos. Por isso é que se torna tão importante ajudar-nos uns aos outros. Depois termos informado os jogadores da crise atual, todos garantiram estar dispostos a ajudar. Demonstraram uma grande responsabilidade e lealdade ao clube ao terem esta atitude, mostrando de forma bem clara o que o Schalke 04 representa para eles", declarou Jochen Schneider, diretor desportivo do clube.