Mesmo fora de forma, Mitroglou estreia-se com cinco golos nos distritais da Alemanha

O SpVgg Rheurdt-Schaephuysen ocupa a última posição de um campeonato distrital da Alemanha, na região de Dusseldorf, e abraçou agora um internacional grego bem conhecido dos portugueses: Kostas Mitroglou.O avançado que no Benfica fez 52 golos em duas temporadas encerrou a carreira profissional mas quer manter-se no ativo e aceitou o repto do amigo e treinador da equipa, Robert Kruppa. Este domingo fez a estreia pela equipa que soma apenas 8 pontos em 21 jornadas e já está a 10 da 'salvação'. Um primeiro jogo que não poderia ser mais auspicioso.Mitroglou, de 34 anos, mostrou não ter a forma física ideal como frisou o jornal 'NRZ' mas o faro pelo golo continua bem presente: foram cinco os golos que apontou no particular diante do FC Traar. Cinco em oito possíveis, no triunfo por 8-0.O Aris, de Salónia, foi o clube pelo qual Mitroglou alinhou em 2021/22, antes de regressar à Alemanha, onde cresceu.