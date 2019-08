«Normalmente Renato Sanches é o melhor nos treinos», garante colega no Bayern

Niklas Süle elogiou Renato Sanches, numa altura em que o internacional português está debaixo de fogo depois de ter voltado a pedir para sair, algo que lhe valeu uma multa. O central alemão disse compreender o desabafo e salientou a qualidade do médio."Há muitos jogadores de classe mundial no Bayern, a competitividade é enorme, por isso ele deve compreender que o treinador não o coloca em campo. Não tem tido vida fácil aqui mas melhorou muito, várias vezes é o melhor nos treinos. Trata-se de um jogador que pode fazer a diferença", disse o internacional germânico à 'Sport1'.Recorde-se que depois de ter voltado a falar à comunicação social para 'forçar' a saída do Bayern Munique (e de ter recebido um aviso de Karl-Heinz Rummenigge ), Renato Sanches foi multado pelo clube alemão em 10 mil euros, de acordo com o jornal 'Bild'.