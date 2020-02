Rummenigge e o "dia negro" na Bundesliga: «Sinto-me envergonhado, não há desculpa...»

Karl-Heinz Rummenigge lamentou e condenou os protestos dos adeptos do Bayern Munique dirigidos ao presidente do Hoffenheim e que levaram este sábado à interrupção do encontro da 24.ª jornada da Bundesliga entre as duas equipas.

"Sinto-me envergonhado. Pedi desculpas a Dietmar Hopp [proprietário do Hoffenheim] mas na verdade não há desculpa para isto...", disse o diretor geral do clube bávaro após a partida. "Temos de nos unir. Precisamos de uma campanha conjunta entre a liga e a federação. Fechámos os olhos por muito tempo ao que está a acontecer nos estádios. Esta é uma faceta muito feia do Bayern Munique e trata-se de um dia negro para futebol", acrescentou Rummenigge citado pela imprensa alemã.





Insultos nas bancadas... e no relvado: o que fizeram os jogadores do Bayern e do Hoffenheim?



O administrador do Bayern garantiu que o clube vai "agir com a dureza necessária" para punir os responsáveis pelas ofensas ao líder do Hoffenheim e enalteceu ainda a atitude dos jogadores de ambas as equipas após o retomar da partida, que se limitaram a deixar o tempo passar até ao apito final.

Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern, partilhou o sentimento e as palavras de Rummenigge. "Sinto-me muito decepcionado ... A exibição da equipa passou para segundo plano. São coisas que causam perplexidade e raiva. Eu sabia que poderia haver algo planeado, mas são coisas que não se podem evitar porque, de uma forma ou de outra, eles conseguem sempre introduzir este material no estádio. É uma pena", afirmou o técnico alemão.