Schmidt e Sérgio Conceição no top'10 dos treinadores "mais adequados" para substituir Tuchel no Bayern

Thomas Tuchel irá deixar o comando técnico do Bayern Munique no final da temporada e, vai daí, a plataforma 'TransferRoom' propôs-se a responder à questão: quais os treinadores "mais adequados" para suceder ao alemão no comando dos bávaros? A resposta inclui dois treinadores do campeonato português.Roger Schmidt, técnico do Benfica, ocupa a 5.ª posição de um top 10 que é fechado com Sérgio Conceição, treinador do FC Porto. O perfil do alemão assenta a 82 por cento no cargo, ao passo que o português registou uma aceitação de 75 por cento. A tabela é liderada por Hansi Flick, atualmente sem clube, sucedendo-lhe, além dos dois rivais em Portugal, Jürgen Klopp (Liverpool), Peter Bosz (PSV Eindhoven), Erik ten Hag (Man. United), Edin Terzic (Dortmund), Ernesto Valverde (Ath. Bilbau), Luis Enrique (PSG) e Zinedine Zidane (sem clube).A projeção daquela plataforma tem em conta diversos factores, como as equipas que os técnicos já orientaram, a semelhança do seu estilo de jogo e formação tática com aquelas que são habituais no Bayern Munique, assim como a sua experiência na mesma liga, país ou continente.