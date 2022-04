Chuva de bilhetes para Barcelona 'obrigou' presidente do E. Frankfurt a pedido... insólito

Peter Fischer, presidente do E. Frankfurt, esteve esta quinta-feira presente em Camp Nou a assistir à vitória da formação alemã (3-2) que garantiu a passagem às 'meias' da Liga Europa. O germânico acompanhou os adeptos da sua equipa e até esteve à conversa com alguns, mas foi dias antes da partida que viveu... momentos atarefados.Isto porque segundo revela a 'Sport1', Fischer foi muito requisitado nas vésperas do jogo: o máximo dirigente do Eint. Frankfurt recebeu inúmeros pedidos de bilhetes e chegou ao ponto, de acordo com a mesma fonte, de mudar o seu 'estado' no WhatsApp para: "Pedir-me bilhetes para o jogo com o Barcelona não faz sentido".Recorde-se que em Camp Nou estiveram presentes cerca de 20 mil adeptos da equipa alemã, quando apenas foram disponibilizados, inicialmente... 5 mil bilhetes, algo que originou muitas críticas de Laporta, Xavi e do restante plantel do Barcelona.Também Axel Hellman, um dos responsáveis do Eint. Frankfurt, reagiu à forte presença dos adeptos no estádio. "O Barcelona não tem culpa. Os nossos adeptos são os mais criativos para arranjarem entradas da maneira que for. Sempre foi assim e sempre será. Tenho a certeza que os voos para Londres [defrontam o West Ham nas 'meias'] já subiram de preço. Espero uma invasão real de adeptos", referiu.