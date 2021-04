Gonçalo Paciência regressa ao Eintracht Frankfurt no final da época

O Schalke 04 viu confirmada a descida de divisão esta terça-feira e, por esse motivo, de acordo com o que Record apurou, o clube alemão fica sem condições para exercer a cláusula de opção de compra de Gonçalo Paciência, ao Eintracht Frankfurt, conforme ficou estipulado aquando do contrato de empréstimo, celebrado no início da temporada.





O avançado internacional português regressará, assim, no final da época, ao atual terceiro classificado da Bundesliga, com quem tem contrato até 2023.Gonçalo Paciência, recorde-se, esteve parado durante quase cinco meses devido a uma lesão grave num joelho. Pelo Schalke 04, soma 13 partidas e apenas um golo marcado, números esses que podem aumentar nas quatro jornadas que faltam disputar na Bundesliga.