Silas Katompa Mvumpa suspenso durante três meses por ter jogado com nome e idade falsos

Silas Katompa Mvumpa, ou como é mais conhecido no mundo do futebol, Silas 'Wamangituka', avançado do Estugarda, foi suspenso durante três meses e vai pagar uma multa de 30 mil euros, definiu esta sexta-feira a Federação Alemã de Futebol. Em causa estará o facto do jogador ter jogado múltiplas temporadas com um nome e idade falsos, devido a um episódio de chantagem com o seu agente.





"Ficou claro para ele e para o clube que Silas seria sancionado pela Federação, e de acordo com os estatutos, tem de ser assim. O julgamento também leva em consideração as circunstâncias especiais deste caso. Estamos felizes que o assunto esteja fechado, tanto a nível pessoal como desportivo", referiu Sven Mislintat, diretor desportivo do clube alemão.Em comunicado, o Estugarda refere que "tanto o clube como o jogador aceitaram a sentença", que vai ser cumprida."A Federação Alemã de Futebol castigou Silas Katompa Mvumpa durante três meses por conduta anti-desportiva - até 11 de setembro de 2021 - e multou o jogador num valor de 30.000 euros. O castigo aplica-se a todas as operações relacionadas com futebol. O avançado do VfB revelou recentemente ao clube que foi vítima de chantagem por parte do seu antigo agente, e que Wamangituka não é o seu nome verdadeiro".