Sporting ou Benfica? Tiago Tomás revela motivos da opção pelos leões

O arranque perfeito, em termos individuais, de Tiago Tomás no Estugarda suscitou enorme curiosidade e o avançado tratou de dissipar todas as dúvidas sobre a sua ainda curta carreira, na revista de lançamento da receção ao Bochum, marcada para sábado e referente à 23.ª da Bundesliga.Tiago Tomás explicou, por exemplo, os motivos que o levaram a optar pelo Sporting em detrimento do Benfica, em 2014, quando deixou a formação do Estoril. "Naquela altura, tive de tomar uma decisão: Sporting ou Benfica. Escolhi o Sporting porque tem uma das melhores academias de futebol do Mundo. Além disso, o Cristiano Ronaldo foi outras das razões e argumentos para a minha escolha, porque foi no Sporting que ele também fez a sua formação. E no Sporting proporcionou-se a oportunidade de me tornar profissional", explicou o atacante, de 19 anos.Sabendo-se que, além do Benfica, também o FC Porto é rival do seu Sporting, TT foi questionado sobre as constantes interações que tem mantido com Gonçalo Paciência, avançado do Eintracht Frankfurt que foi formado nos dragões. E, também aqui, o atacante do Estugarda não deixou nada por dizer, explicando que são os dois "representados pela agência ProEleven" e que isso como que sugeriu a aproximação. Além disso, referiu, Gonçalo enviou-lhe "logo uma mensagem a dizer que estaria disponível" para o ajudar "em qualquer situação que surgisse".Tiago Tomás foi, depois, questionado sobre os sentimentos que o absorveram quando soube do interesse do Estugarda, tendo aproveitado para vincar os motivos que o fizeram aceitar o desafio da Bundesliga e cortar o cordão umbilical com o Sporting. "Após não conseguir ter o tempo de jogo esperado no Sporting, consideramos, eu, a minha família e o meu agente (Carlos Gonçalves) a hipótese de sair para um outro clube por forma a jogar mais. Quando soube do interesse do Estugarda fiquei imediatamente entusiasmado. O clube é um dos grandes da Alemanha e tem muita história. Em antecipação, fui ver alguns jogos do Estugarda de modo a conseguir ter uma melhor ideia sobre o clube. Fiquei logo convencido de que era a melhor opção. Estou contente que a transferência se tenha concretizado", sinalizou.Nesta entrevista também não faltou a pergunta da praxe: quais as diferenças entre o campeonato alemão e o português? "Na Bundesliga, os jogos são mais intensos e mais físicos. Durante o jogo, somos obrigados a constantes vaivéns, há mais transições. Em Portugal, atribui-se grande importância à técnica. A atmosfera nos estádios alemães é impressionante. Aqui, em Estugarda, os adeptos vivem o jogo e o clube com paixão exacerbada. E eu gosto disso", devolveu TT.Assumindo que ainda está em fase de aprendizagem da língua alemã, revelou também que tem procurado conhecer melhor a cidade, tendo já visitado o jardim zoológico local, bem como a Torre de Estugarda, sublinhando as saudades de Lisboa nesta que está a ser a sua primeira experiência fora do país natal."Novo país, nova língua, nova cultura. Ainda é tudo desconhecido para mim. Mas, como sou uma pessoa aberta, não tenho dúvidas de que vou conseguir integrar-me rapidamente. Todos no clube estão a ajudar-me para que a minha adaptação ao Estugarda e a Estugarda suceda de forma mais rápida possível. Além disso, tenho o acompanhamento e apoio da minha família e meus amigos, que me acompanharam para Estugarda. Acho que rapidamente irei sentir-me em casa. O tempo é que poderia ser melhor. Em Lisboa há mais sol", sorriu Tiago Tomás.Em apenas dois jogos, num total de 99 minutos em campo, o avançado já bisou e, com isso, registou alguns recordes . Na festa de um desses dois golos ao Bayer, em Leverkusen, mostrou a caneleira para as câmaras e, agora, revelou o significado dessa ação: "Foi uma forma de cumprimentar as pessoas que são importantes para mim, que estão sempre comigo, a minha família e os meus amigos. As caneleiras têm fotos dessas pessoas que me dizem muito."Por fim, TT também falou do momento que o Estugarda atravessa para deixar no a sua convicção de que melhores dias virão. "Ultimamente não temos conseguido alcançar resultados positivos. Mas temos uma boa equipa. Com o apoio dos adeptos, vamos sem dúvida lutar pela conquista dos três pontos", rematou.