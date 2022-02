Tiago Tomás na equipa da jornada da Bundesliga

Foi um fim de semana quase perfeito para Tiago Tomás. O avançado emprestado pelo Sporting estreou-se no sábado como titular do Estugarda, apontou dois golos e, agora, foi eleito para o melhor onze desta que foi a 22.ª jornada da Bundesliga.Tudo seria ainda melhor para o jovem avançado caso tivesse vencido em Leverkusen. No entanto, apesar da derrota do Estugarda, por 4-2, isso não impediu que Tiago Tomás integrasse a equipa da jornada da Kicker, publicação desportiva mais conceituada da Alemanha.Recorde-se que Tiago Tomás foi emprestado ao Estugarda neste mercado de janeiro. A cedência é válida até 2023 e o clube alemão reservou uma cláusula de opção de compra do seu passe, no valor de 15 milhões de euros. Até a decisão ser tomada ainda falta muito tempo, mas o internacional sub-21 português já está a impressionar pela positiva.