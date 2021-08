André Silva fala em "época de topo" e aplaude Lewandowski: «Não é normal ele cometer erros»

André Silva, novo ponta-de-lança do Leipzig que na temporada passada representou o Eintracht Frankfurt, foi um dos principais destaques da Bundesliga ao apontar 28 golos. Apenas atrás de Robert Lewandowski na corrida pelo troféu de melhor marcador do campeonato germânico, o internacional pela seleção das quinas deixou elogios ao avançado polaco e destacou a filosofia do seu novo treinador, Jesse Marsch, que quer sempre "mais e mais".





"É uma pena [o troféu de melhor marcador], porque acho que tive uma boa época, uma época de topo. Lewandowski marcou quantos, 41? É completamente diferente. Acho que se ele não jogasse na Bundesliga no último ano, tinha vencido o prémio. Seria incrível, mas é parte do processo. Ele merece, claro. Sabe sempre onde tem de estar e não falha uma oportunidade. Não é normal para ele cometer erros. Está em boa forma e isso dá-me sempre motivação, é bom", afirmou em entrevista ao site oficial da Liga alemã.Questionado acerca de uma eventual meta de golos na sua primeira época ao serviço dos 'rotten bullen', André Silva não traça um objetivo: "Não tenho um número em mente. Penso que é diferente em todo o lado. Estava a jogar no Eintracht, foi o meu segundo ano. Aqui, é o meu primeiro ano no Leipzig com uma equipa diferente, um treinador diferente. Tudo é diferente".Relativamente à adaptação a um novo sistema e a novos colegas, o internacional português, que esteve presente no Euro'2020 mas somou poucos minutos, garantiu que está a "começar muito bem": "Falamos, partilhamos ideias, trocamos ideias, tentamos compreender-nos uns aos outros. Agora estou a tentar adaptar-me a tudo e a aprender tudo o que o treinador quer de mim. Estamos a começar muito bem e a forma como trabalhamos é colocar constantemente as ideias dele na equipa. Quer sempre mais e mais".O avançado luso, recentemente titular na goleada do Leipzig frente ao Sandhausen para a Taça de Alemanha (4-0) , desvalorizou ainda o facto de o Bayern ter tido inúmeras mudanças na equipa, garantindo que o "Bayern é o Bayern": "Todas as épocas são diferentes. O Bayern é o Bayern. Nós somos o Leipzig, e todos tentam fazer o melhor que conseguem. Acho que a melhor equipa no fim alcança aquilo que quiser. Estamos a tentar focar-nos no nosso trabalho, no treino, nos planos e na mentalidade, e isso é o mais importante", rematou.