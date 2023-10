há 52 min 14:37

Classificação à 9.ª jornada

À 9.ª jornada, o Al Taawon lidera o campeonato saudita com 22 pontos e mais um encontro disputado que as equipas que vêm logo atrás. O Al Hilal de Jorge Jesus é 2.º, com 20, mais um que o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, com 19. O Al Nassr é 4.º, com 18. Al Fateh e Al Ettifaq, ambos com 17, fecham o top-6.