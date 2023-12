há 3 horas 14:14

Al Nassr continua perseguição ao Al Hilal de Jorge Jesus

O Al Nassr, de Luís Castro, ocupa o 2º lugar no campeonato, estando a 10 pontos (50/40) do Al Hilal. Tudo o que não seja uma vitória constituirá para o Al Nassr um tiro no pé quanto à luta pelo título, numa altura em que a Liga saudita está na 18.ª jornada.