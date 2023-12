Benzema desativa Instagram após goleada do Al Nassr de Cristiano Ronaldo sobre o Al Ittihad

Karim Benzema desativou a sua conta do Instagram, que conta com 76 milhões de seguidores. A decisão do avançado francês foi tomada depois de o Al Ittihad, clube que representa na Arábia Saudita desde o início da temporada, ter saído goleado do duelo com o Al Nassrde Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio. O motivo que levou Benzema a desativar a rede social não é conhecido, mas a imprensa internacional avança que o ‘desaparecimento’ do antigo jogador do Real Madrid se deveu à chuva de críticas dos adeptos após o apito final.Recorde-se que, na partida que marcou o reencontro entre Benzema e Cristiano Ronaldo, o avançado do Al Ittihad cometeu o penálti que resultou no primeiro golo do internacional português.