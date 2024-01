Advogado dá pistas sobre o futuro de Karim Benzema

Benzema está a passar por um momento conturbado. O internacional francês pode estar de saída do Al Ittihad, da Arábia Saudita,e de. Hugues Vigier, advogado de Benzema, falou sobre o seu futuro."O Benzema teve altos e baixos durante a sua vida profissional e talvez este período no Al Ittihad seja menos próspero. Também esteve lesionado… Saiu durante alguns dias, esteve afastado da equipa por causa do ciclone nas Maurícias e regressou à Arábia Saudita", começou por referir o advogado em entrevista à ‘BFMTV’.E prosseguiu, mostrando acreditar no regresso de Benzema ao melhor nível: "Vimo-lo renascer das cinzas. Se nos lembrarmos ele não jogava muito quando chegou ao Real Madrid, depois tornou-se num jogador absolutamente essencial. E depois tem momentos melhores e piores. É assim com todos os desportistas. Quando se está a um nível tão elevado e, num determinado momento, os resultados são menos bons, diz-se logo que é o fim da carreira...".Sobre um possível regresso ao Lyon, Hugues Vigier deixou claro: "Devo dizer que ficaria muito feliz se ele voltasse a jogar no Lyon, gostaria muito, mas ele ainda não mo anunciou".Recorde-se que Karim Benzema chegou à Arábia Saudita no verão do ano passado depois de ter representado o Real Madrid durante 14 temporadas.